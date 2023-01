Après un silence surprenant de plusieurs mois, Capcom se décide enfin à remettre son REMAKE dans l'actualité.C'est le producteur du jeu, Yoshiaki Hirabayashi, qui nous partage 4 images du jeu. On peut donc apercevoir l'entrée du château, le hall et l'intérieur de la première maison du village.Ce dernier nous précise également que si le jeu est resté très discret pendant plusieurs mois c'est pour que les différentes équipes du studio rendent le jeu encore meilleur, en peaufinant les moindres petits détails.A savoir, que chaque équipe se charge d'une zone du jeu, c'est-à-dire une équipe de développeurs pour le village, une autre pour le château et une dernière pour l'île.Enfin nous devrions avoir droit à des News sur le jeu dans quelques jours selon Hirabayashi.Le jeu est toujours prévu pour le 24 Mars 2023.