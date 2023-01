Hello les Kids!!J'ai une petite question à vous poser.Une question toute simple:Quelle est la taille de votre bi......non c'est pas ça, non.Quel est votre film préféré et pourquoi?Le mien resteraCe film est pour moi la quintessence du divertissement.Je l'avais vu au cinéma à sa sortie (ce qui devrait vous donner une idée de mon âgeIl regroupe de l'horreur, de la comédie, du fantastique.Le tout superbement dosé par un Ivan Reitman au sommet de son art.Une musique inoubliable et un visuel reconnaissable entre 1000, ce film est un pur chef-d'oeuvre.Mais maintenant c'est à vous, quel est votre film préféré?