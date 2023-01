présenté lors de sa Conférence à Las Vegas, un projet de voiture électrique en collaboration avec Honda.



Du nom, soyons honnête, peu flatteur d'Afeela. Je me demande ce que cela signifie? Y'a Feel dedans ok mais bon.



Si très peu de caractéristiques ont été révélées, on sait qu'Afeela sera dotée de 45 capteurs, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, et que sa calandre sera surmontée d’un écran en forme de bande qui devrait permettre à la voiture de partager des informations avec les autres automobilistes — les usages d’un tel gadget ne sont pas encore clairs.



“L’avenir de la mobilité offrira plus qu’un simple transport", a déclaré le grand patron de Sony, Kenichiro Yoshida. Car “Afeela” devrait aussi se démarquer de ses concurrents par l’expérience qu’elle offre aux usagers, notamment en matière de divertissement avec une “nouvelle expérience en cabine”.



Pour relever le défi, Sony Honda Mobility s’est par ailleurs entouré d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite, et de Qualcomm, confirmant à nouveau son offensive dans le monde de l’automobile. L’Afeela sera en précommande à partir du premier semestre de 2025 et les premières livraisons sont attendues au printemps 2026, pour les clients américains, a précisé Kenichiro Yoshiba.



https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2023-playstation-afeela-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-de-sony.N2082586