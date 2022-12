Hello les Kids!!Je l'attendais énormément, il est enfin là, le nouveau James Cameron.La suite tant attendue du plus gros succès de l'histoire du cinéma tient-elle toutes ces promesses?Voyons ça ensemble.Le premier Avatar a été pour tout le monde une claque visuelle, une mandale intergalactique, qui a redonné toutes ses lettres de noblesse à la 3D.Le film a été critiqué pour son histoire, elle est simple mais pas simpliste et la manière dont elle est racontée la transcende.Alors cette suite?Et bien tout d'abord visuellement c'est tout simplement du jamais vu!!Ni Thanos, ni aucun film ne tient la comparaison avec Avatar.C'est bien simple le film a facilement 10 ans d'avance sur la concurrence en ce qui concerne les effets spéciaux.Cameron est un perfectionniste et ça se voit.les détails sur la peau, le duvet de la peau, la manière dont l'eau s'infiltre et interagi avec la matière (tissus, cuir, cheveux).Les décors sont sublimes, réellement envoûtants, et nous permettent de visiter de manière parfaite une autre zone de Pandora.L'histoire se concentre dans cet épisode sur la famille.Le thème de la famille et même le terme famille est utilisé à plusieurs reprises dans le film.Les thèmes abordés sont relativement forts pour un blockbuster.Nous avons le thème de la famille bien sûr, de la migration (réfugiés), du racisme.On est loin des photocopies Marvel à la recette éculée et surtout aseptisée.Attention, le film n'en fait pas des tonnes non plus mais aborde le sujet d'une manière intelligente.Le film est long (3h10 environ).il prend son temps afin de développer les personnages, nous permet de nous familiariser avec les protagonistes, comprendre leurs motivations et leurs buts, et découvrir Pandora.L'exploration est également omniprésente dans le film.On a envie d'en découvrir plus.Le scénario reste assez simple, mais parfaitement raconté, on est dans un blockbuster et non dans un film indé polonais non plus.Je n'aborderai pas l'histoire pour ne rien spoiler et vous garder la surprise de la découverte.Ce film est un chef-d’œuvre, je n'ai pas peur de le dire.il mérite que vous y alliez, pour vous faire votre propre avis.Des films comme celui-ci, seul James Cameron peut les sortir et c'est pour ça qu'on l'aime.Encore une fois, cet avis est purement personnel et subjectif, je n'essaye de convaincre personne, vous avez bien sûr le droit de ne pas aimer...mais si vous pouviez être un peu constructif que le "hey c'est Pocahontas avec des Schtroumpfs" de Jean-Michel CritiqueDeCiné, ce serait top