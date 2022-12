La S2 est annoncée pour 2023 toujours assuré par le studio WIT Studios.En parallèle un film est annoncé et c'est Tatsuya Endô l'auteur qui le supervisera avec une histoire totalement inédite.Une illustration à été faite à l'occasion de l'annonce.

posted the 12/19/2022 at 12:02 PM by yanssou