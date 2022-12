Si les développeurs des triple A s'inspirent et citent plus souvent Resident Evil 4 pour la conception de leurs jeux, chez les devs indé c'est plutôt le contraire, l'inspiration fait très souvent référence à l'ère Raccoon, véritable âge d'or de la série dans les années 90.Echoes of The Living est le nouveau survival-horror indé qui sortira en 2023 sur Steam avec on espère une bonne réception de la communauté Steam et surtout de la communauté Resident Evil pour une possible sortie sur consoles en cas de succès.Après l'excellent Tormented Souls, ce nouveau jeu indé semble faire encore plus fort, que ce soit graphiquement ou techniquement.Le jeu s'inspire très clairement de Resident Evil 3 Nemesis, et on retrouva a coup sûr cette ambiance 90's qu'on retrouve plus du tout de nos jours, y compris dans les Remake des anciens Resident Evil.Le trailer est magnifique et donne carrément envie, on espère qu'un jour Capcom se lancera enfin dans la conception d'un spin-off avec cette caméra.Sur ce, voici le trailer :