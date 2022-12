Suis-je le seul à me faire ch... comme un rat mort devant ce jeu? Je viens de terminer le chapitre "L'heure des comptes" en procrastinant depuis une semaine!



Autant j'ai très apprécié le précédent autant je trouve celui-là soporifique. De plus je trouve le menu bordélique, je ne m'y fais pas.

Bref, est-ce qu'il décolle à un moment? autrement pas de pitié, je ne le terminerai pas!



Entre Horizon Forbidden West qui m'a laissé un arrière goût persistant de fadeur et Gran Turismo que j'ai trouvé générique au possible... Seul Ratchet m'a fait passer un (très court) bon moment mais beaucoup trop facile, même dans le mode le plus dur, ainsi que Tales of Arise (un chouïa court et déjà vu).



Je me demande si je vais continuer les jeux-vidéo (j'ai fait un long break après Horizon qui m'a bien dégoûté).

J'ai 44 ans, je joue depuis l'âge de pierre du jeu vidéo et je constate un gros manque d'ambition et de diversité dans ce domaine depuis plusieurs années. Et j'ai peur que ça empire vu la Netflixisation, on consomme et on enchaîne aussitôt sur autre chose, du jeu vidéo.