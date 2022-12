Hello, voici 5 personnalités qui ont fait leurs preuves, accompli des choses, mais que BEAUCOUP détestent aujourd'hui. Pourquoi sont-ils aussi clivants par rapport à d'autres? Pourquoi la populace se focalisent sur eux et perdent toute objectivité avec d'autres en comparaison?Pourquoi sont-ils moqués, lynchés, pourquoi on ne respecte plus les bonhommes et ne les remercie pas pour les travaux?Ronaldo, aka le goat ou le pire joueur de l'histoire selon certainsRohff aka grand monsieur du rap ou un cas social qui ne sait pas rapper et même moqué par WejdeneZack snyder, aka snygod pour les uns ou un publicitaire raté et bloqué en mode ralenti et qui n'a aucun talent seul, contrairement aux autres reals qui font leurs films seuls.Hanouna, aka boss du tv game pour les uns, teubé national pour les autres.Julien Chieze, aka self made man indestructible aux multiples talents pour les uns, et limite un "fdp" pour les autresPs: oui y'en a plein d'autres, bien plus clivants encore, mais eux ça revient tout le temps, partout 【et j'ai pas mis de femme ou de jeunes parce que sinon ça part trop loin)】