Je suis dans l'impasse... Le jeu m'intéresse beaucoup mais les mauvaises critiques, plis nombreuses que les "bonnes" font que j'hésite grave à la prendre car apparemment, le jeu n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Alors pour ceux qui y ont jouer, j'aimerai connaître votre avis sans Spoil.A savoir un fan de Survival Horror et surtout de Dead Space va t-il aimer ce jeu ? J'ai entendu parler d'un bestiaire rachitique, d'un gameplay lourd et imprécis et d'une durée de vie courte. Bref, vos avis svp ! Je suis perdu là !Vaut t-il le coup ou j'attends une baisse de prix ? Merci d'avance