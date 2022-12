il y avait quelques jour, un premier teaser du film saint seiya était devoilé, mais il était très court (30 sec) et avait une qualité d'image moyenne.hier soir, un nouveau teaser d'une minute a été devoilé avec plus de scene et aussi une meilleure qualité d'image permettant de voir plus de chose.Pour ma part, j'adore ce que je vois, certain plans sont superbe(Seiya marchant face à la statue d'Athena!!), les armures ont une certaines classe même si leur style est très éloigné du manga et de l'anime (on est plus proche du film Legend of Sanctuary de 2014 qui si il était moisi niveau scenar avait une DA et une réalisation de fou furieux) et les bastons ont l'air bien dynamiques.