J'ai vu cela ce matin, je me suis dit que ça pourrait intéresser certain.Le premier patch 1.1.0 améliore (assez grandement tout de même) les perfomances du jeu.Je trouve ça totalement dingue que ça sorte déjà 2 semaines après la sortie du jeu, laissez le temps aux développeurs bon sang! Ils l'auraient sortit en décembre, tout le monde aurai été content, et le drama aurait été évité.Petite vidéo qui test les régions les plus touché par les baisses de framerate :