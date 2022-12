Tout est dans le titre, quels sont vos 3 attentes principale pour l'année prochaine ? Qui s'annonce très charger niveau sorties !(Bien sur vous pouvez en mettre plus que 3 si vous voulez)Pour ma part :1)Comment ne pas pouvoir le mettre ? Plus de 5 ans après Breath of Wild, qui reste a mon sens avec The Witcher 3 le jeu qui a le plus marqué ces dernières années et a ce jour mon Zelda préféré, j'ai beaucoup d'attentes envers ce titre. Une suite qui je pense restera dans la continuité du 1er mais je l'espère avec beaucoup d'ajouts et qui ira plus loin sur certaines points notamment les donjons ! J'aimerais qu'il y'en ai beaucoup +2)Alors a la base ce n'était pas fortement une grosse attente car je trouve de prime abord que le jeu original n'a pas forcément besoin d'un remake a l'heure actuelle car il est très jouable encore aujourd'hui et ce sera difficile de faire mieux. Mais après avoir vu la dernière vidéo de gameplay, je suis vraiment emballé par ce que j'ai vu tant du point du gameplay que des graphismes et la modélisation de Léon. L'atmosphère a l'air d'avoir un peu changer mais aussi d'embellir la version de 2005. Mon jeu préféré de tout les temps remis au goût du jour avec des séquences inédites ? J'achète !3)Cela faisait longtemps que j'attendais un jeu Harry Potter vraiment ambitieux, où l'on puisse visiter Poudlard de fond en comble (je rêve ceci dit toujours d'un MMO dans cette univers...) et c'est fait ! Même si j'ai encore quelques doutes sur le gameplay, les dernières vidéos m'ont vraiment donner envie de me plonger dedans, dans une époque inédite, plusieurs années avant les films. La possibilité de créer notre propre personnage est aussi un grand + , j'espère qu'il sera a la hauteur et que le lore du titre permettra d'agrandir cette univers que je trouve encore pas assez exploité au jour d'aujourd'hui.Bonus :Grand fan de DB, et ayant beaucoup aimé le jeu Kakarot, il m'a fait replonger en enfance malgré ces défauts car très fidèle au manga et a l'animé, j'ai bien envie de me remettre dedans grâce a cette extension. Le téléfilmsorti en 1990 étant un de mes préférés, j'ai pas mal d'attentes autour de ce nouveau contenu et la suite à venir.