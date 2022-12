Vous pouvez voter depuis le 28 novembre pour le premier round pour élire le choix des joueurs. Seuls 10 jeux passeront au Round 2, et 5 pour le Round 3. Vous reste 3 heures pour voter avant le Round 2. Les Game Awards se déroulent pour rappel le 8 décembre prochain.L'an dernier, c'est Halo Infinite qui avait gagné le Choix des Joueurs.Votez ici : https://thegameawards.com/brackets/players-voice Le groupe en tête au moment où j'écris :- Elden Ring (9%)- God of War Ragnarök (9%)- Sonic Frontiers (7%)- Stray (7%)God of War RagnarökElden RingHorizon Forbidden WestStrayA Plague Tale: RequiemXenoblade Chronicles 3Call of Duty: Modern Warfare IITunicNeon WhiteSifuApex LegendsGroundedDestiny 2Final Fantasy XIVFortniteGenshin ImpactTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's RevengeMultiversusOverwatch 2Splatoon 3PentimentCult of the LambVampire SurvivorsMarvel SnapNo Man's SkyBayonetta 3ValorantPokémon Ecarlate / Pokémon VioletSonic FrontiersMinecraft