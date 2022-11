Méditant face à un lac nimbé de lumière dans la rosée du matin, je compose des Haïku sur le sens de l'existence. Puis vient Sora, mon cheval, qui m'empresse à reprendre la route et délivrer l'île de Tsushima, avec honneur.

Le récit de Jin Sakai, même s'il est fictif, se base sur un fait historique réel : la tentative de conquête du Japon par les terribles Mongols.

GOT est un jeu open carré, qui pompe à tous les AAA qui s'épient déjà tous les uns les autres : Horizon Zero Dawn, Days Gone, The Last of Us II... Autant d'exclus de l'écurie Sony avec une ressemblante troublante dans le gameplay et les mécaniques de jeu.

L'univers de Tsushima est flamboyant, vivant, baigné d'une aura sacrée où des milliers de feuilles dansent dans le vent avec poésie.

Les combats, nerveux, sont le cœur du jeu : tous les Katas du Kenjutsu sont présents et ultra réalistes ; un pur bonheur.

Doublage impérial quelle que soit la langue ; histoire classique, prévisible mais bien menée ; et contenu solide, variant entre infiltration, grimpette façon Uncharted et combats (presque) façon Nioh. Que lui reprocher? Quelques petits temps morts, une IA pas fofolle, et un peu de répétition. Un bon 1er coup d'essai.