Je pose ça ici parce que je sais qu'il y a quelques membres assez pointus sur le sujet de Xenoblade



Alors voilà, j'ai ENFIN fini Xenoblade Chronicles 1. Quel jeu infini sérieusement, peut être trop long mais blindé de qualités.



Je m'attelle aux dernières quêtes annexes du jeu (pour la gloire). Néanmoins je me demandais s'il était de bon goût de faire le chapitre additionnel Future Connected. Si je pose la question là c'est bien parce que ce chapitre a été rajouté après la sortie de Xenoblade 2. Et voilou en général les choses sont faites pour être découverte dans l'ordre de sortie comme ces bon vieux Star Wars



Sachant que, ayant peur de l'indigestion et étant moyennement fan de l'allure du second opus, je ne compte pas me lancer dans les Xenoblade 2 et 3 de sitôt, ils passeront au moins après Tears of the Kingdom.



Ah et évitez de me spoiler en répondant xD Merci d'avance !