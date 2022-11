https://twitter.com/witchergame/status/1592177211481944068



La mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt arrive le 14 décembre, gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu.



Pour plus de détails et de révélations sur le gameplay, connectez-vous à REDstreams la semaine prochaine sur https://twitch.tv/cdprojektred.



- Prise en charge du RT..

- Visuel, performance et nouvelles techniques améliorations.

- Les créations de mods de la communauté seront intégrées dans le jeu.

- Temps de chargement plus rapides pour Xbox Series X|S et PS5.



- Le version Next Gen sera supérieur à la version PC "de base". Ils ont obtenu les droits d'utilisations de plusieurs mods populaires pour améliorer l'expérience, on ne sait pas encore la teneur de ceux-ci