Metal Gear Solid 3 Remake serait plus proche que jamais, selon de nouvelles rumeursUn mouvement inattendu de Virtuos a une nouvelle fois alimenté les rumeurs sur le possible remake de Metal Gear Solid 3. Le projet est-il en cours ?Le remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater fait l'objet de rumeurs depuis des années. Au fil du temps, suffisamment d'indices ont été récoltés pour croire que ce projet ambitieux qui ramènerait l'une des œuvres les plus appréciées de Hideo Kojima avec un lifting majeur est vraiment sur la table. De Wccftech, une mise à jour récente de Virtuos Games a maintenant été publiée indiquant que leur liste de clients récents inclut désormais également Konami. Considérant à son tour que Virtuous a travaillé avec Fox Engine, la société responsable de Silent Hill, et la quantité de rumeurs entourant la renaissance de Metal Gear Solid 3, il est très possible qu'un remake du jeu bien-aimé soit officiellement en préparation. bientôt nous aurons des nouvelles à ce sujet. Virtuos a déjà annoncé qu'il travaillait sur un remake AAA.Le remake de Metal Gear Solid 3 est-il déjà en cours ?Konami semble se concentrer sur la publication de jeux maintenant après une pause. Nous savons que différentes tranches de Silent Hill sont en cours de développement, Silent Hill 2 Remake étant le projet qui a le plus attiré l'attention des fans d'horreur de survie, il ne serait donc pas surprenant que, profitant de cet attrait, nous ayons bientôt des nouvelles à propos du troisième opus de Metal GearSolid. Difficile à croire à ce stade après la quantité de rumeurs qui ont été publiées, mais les pièces n'ont jamais été aussi alignées.Ce que nous ne savons pas, c'est quelle approche serait donnée à ce remake étant donné que le travail de Kojima est très apprécié et est un classique de l'industrie. Remodeler tout le gameplay de l'œuvre, peut-être en le concentrant sur quelque chose de similaire à ce que nous avons vu avec Metal Gear Solid V : The Phantom Pain serait risqué, car cela modifierait la formule originale. Dans tous les cas, il y aura une rénovation graphique, éventuellement dans le sens des cinématiques du jeu grâce aux machines à pachinko de Konami. Espérons que cette fois les rumeurs sont vraies et bientôt nous aurons plus d'informations.