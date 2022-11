D'après ce que j'ai compris la mise à jour prochaine d'Age of Empire II Definitive Edition comprendra du contenu provenant d'Age of Empire premier du nom ? Ils veulent faire à terme une fusion des deux jeux ?Ou c'est autre chose quelqu'un a compris ?

