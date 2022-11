Voilà je zieute la Steam Deck(256GB) et qui sait pour Noel elle pourrait venir chez moiAlors je voulais savoir pour les détenteurs de cette portable, a t'elle répondu a vos besoin ? Elle tourne tous les jours dans vos mains ? Au boulot pendant la pause dans le train où métro ?Quel genre de jeux ? La batterie pose problème ?L'émulation d'autre console ?

posted the 11/01/2022 at 04:09 PM by armando