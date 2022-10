Salut Gamekyo !Petit partage de vidéo, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde (qui ici a joué à Wildstar, en vrai ?), mais moi-même ayant été intéressé par le jeu à une époque, j'avoue que j'étais curieux de comprendre pourquoi il avait fait un flop...C'est là que je tombe par hasard sur cette vidéo (pas très longue rassurez-vous), qui non seulement apporte une réponse à ma question, mais qui j'ai trouvé donnais du coup un peu à réfléchir. Pis le gars a un bon rythme et un bon montage sur ses vidéos en plus d'un fond intéressant, donc je pense qu'il mérite qu'on s'attarde un peu sur sa chaîne.C'est vrai, comment un MMO aussi prometteur sur le papier, et avec des retours plutôt bons au point de laisser un souvenir impérissable auprès de nombreux joueurs, ait pu disparaître ainsi dans la quasi-indifférence ?Evidemment la raison derrière tout ça n'a rien d'original et est un peu tristement courante aujourd'hui, mais selon le témoignage de nombreux développeurs, le développement du jeu était un enfer au quotidien à cause d'un management toxique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais le cas Wildstar est particulier en ce sens que, contrairement à d'autres jeux ou le développement chaotique se fait généralement ressentir sur divers aspects du jeu (au hasard, Cyberpunk), à sa sortie le jeu avait véritablement tout pour plaire... Un peu trop d'ailleurs visiblement, car même en utilisant les meilleurs ingrédients (autant les idées de jeu que les talents créatifs), rien ne garantit que le mélange sera bon.L'occasion donc de nous rappeler qu'un bon jeu ce n'est pas seulement de bonnes idées, un bon gameplay et de beaux graphismes, mais aussi et surtout une bonne cohésion de tous ces éléments.On peut aussi faire le parallèle avec FFXIV, qui entamait sa renaissance alors que Wildstar était annoncé, et qui lui a remporté l'adhésion des joueurs sur le long terme. De là à dire que les producteurs de Wildstar auraient gagnés à s'inspirer des méthodes de management de Yoshi-P...J'avoue que je suis un peu triste de ne finalement pas avoir connu le jeu, mais pour ceux/celles qui y ont touchés, qu'en avez-vous retenu ?