Voici la carte de Resident Evil 4 Remake qu'on peut trouver dans le collector du jeu. On remarque que contrairement a l'original, le sens d'orientation est plus axé du Sud au Nord, que de l'Ouest a l'Est.On peut également remarquer que plusieurs noms de niveaux laissent entendre que le jeu va bien suivre quasiment la même progression que le jeu original.A savoir que l'ile, dernier tiers du jeu, semble totalement absente sur la carte du jeu. Après les critiques sur Resident Evil 3 Remake on voit mal Capcom jeter a la poubelle les Regenerador, Krauser ou encore U3.Surtout que Resident Evil 4 a la réputation d’être l'un des meilleurs jeux de tous les temps, ça serait terrible pour Capcom de subir les foudres des joueurs une nouvelle fois a cause des absences.Il est fort probable, que l'île possède sa propre carte du jeu donc.Sans plus attendre, voici la carte de Resident Evil 4 Remake, de bas en haut et de gauche a droite :