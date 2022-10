Salut à tous



La page steam propose configuration minimale et recommandé pour le jeu fraichement annoncé Silent Hill 2 remake. Une confi particulièrement salée, puisqu'on retrouve par exemple 12 Go de RAM MINIMUM ou encore une RTX 2080 pour la config recommandé, qui ne permettra de faire tourner le jeu qu'en 1080p en 30 fps en "high settings". Ouch.



Rappelons que le jeu utilise l'Unreal Engine 5. La next gen est enfin là.



https://store.steampowered.com/app/2124490/SILENT_HILL_2/