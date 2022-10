On reconnait un chef-d'œuvre quand tout le monde tente de faire la même chose derrière. Avec des notes folles, 10 millions d'exemplaires et des fans aux anges, le jeu a juste créé une vague de Remake de partout, et surtout dans le genre Survival-Horror, en ressuscitant carrément des licences mortes depuis des années (Alone in the Dark, Silent hill).Même des nouveaux projets horrifiques émergent grâce a ce Remake, comme l'équipe de The Callisto Protocol qui a cité RE 2 Remake comme une source d'inspiration évidente.Hâte de découvrir ce que nous prépare l'équipe de ce chef-d'œuvre sur le Remake de Resident Evil 4 en 2023.