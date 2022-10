Je parle bien évidemment deetÉvidemment, je dis « meilleur » au sens du « meilleur portage de jeux AA » et donc des qualités graphiques + le framerate qui demande un soin particulier.Pourtant y en a eu des portages propres sur Switch, comme :- Ni No Kuni 1 (PS3)- Tales of Vesperia (PS3/X360)- Xenoblade 1 (Wii)- Bayonneta (PS3/X360)- Tokyo Mirage Session (Wii U)- Alien Isolation (la claque)- Crysis 3 (la double claque avec les effets météorologiques)Et des plus discutables :- L.A Noire (plus dépouillé pour la ville, tu meurs)- XIII (Moins scandaleux dans sa version de Sept 2022)- Shin Megami Tensei 3 (ergonomie même pas un chouïa touché)- FFXII (flou)- Calligula Effect Overdose (résolution à s’en défenestrer)- The Wit…. Non j’ai rien ditEntre les deux, y aura eu les deux épisodes Ys (VIII et IX), moins ambitieux graphiquement avec un monde semi ouvert avec temps de chargement entre les zones et un anticrénelage plus violent qu’un hippo en colère.Mais là pour ce qui est de Nier et NMS, j’aurai été surpris pour le premier de sa proximité avec le matériau d’origine, soit la version PS4 Vanilla (bien qu’on hérite de contours légèrement moins net et d’un 30 fps qui passe bien) et pour le second un monde ouvert qui est lisible, fourni en élément, avec une très bonne résolution, des effets météo convaincants, un frame solide que ce soit sur terre, dans les airs et dans l’espace. Pas de temps de chargement abusifs (sauf le tout premier en lançant le jeu) ou de poping degueu.Nan vraiment, je reste choqué par le travail fournit sur ces deux jeux aux genres diamétralement différents.