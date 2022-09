Salut Gamekyo,Il est bien connu que les membres gamekyo savent tout et mieux que tout le monde (j'exagère à peine), aussi je me tourne vers vous puisqu'après quelques recherches sur le net, je n'ai rien vu qui corresponde à mon problème. Peut-être que l'un d'entre vous l'a déjà eu ?Voilà : Je possède une manette "Pro" pour Switch de la marque Hori, donc avec fil, commeJusqu'ici tout marchait nickel (hormis le caoutchouc de mon stick gauche qui s'est défait, et je n'ai rien trouvé pour le remplacer...), mais depuis hier soir, lorsque je branche la manette sur n'importe quel port USB de mon dock, rien à faire,J'ai testé la manette sur mon PC en lançant un jeu, elle fonctionne sans souci, le problème ne vient donc pas de là. Je n'ai pas grand chose d'autre pour tester les ports USB du dock de ma Switch, mais je doute que ça soit le problème aussi (3 ports qui tombent en panne en même temps, vraiment ?). Du coup bah, je sais pas ce qu'il se passe :/ Si vous avez des idées...Note : Il s'agit bien sûr d'une Switch classique (pas OLED), et je confirme que ma console est bien à jour.Merci d'avance pour vos conseils éclairés