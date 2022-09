Petite réflexion en cours: Pourquoi les gens ont descendus le jeu à sa sortie?

Je l'ai pris en promo sur steam, et 20h plus tard j'arrive pas loin de la fin, et plus j'avance et plus je me dis que beaucoup de monde est passé à coté du jeu (s'ils l'ont fait)



Tout d'abord le gameplay est pas aussi abouti qu'un dark souls, à cause de la mollesse des combats, mais pourtant il apporte tellement à coté, que ca soit niveau classes, armes, bref beaucoup plus de builds à faire que dans dark souls.

Niveau musique c'est juste extraordinaire.



Le level design est certes linéaire, mais je trouve ca bien plus cohérent pour un dark souls (que l'open world de ER) et c'est suffisamment grand pour se perdre quand même.



Les décors sont plutôt cools contrairement à ce que j'ai pu lire, le coté gothique/post apo apporte un plus qu'on voit rarement.



Oui les compagnons sont cheatés, ils peuvent faire le boulot tout seul, ca réduit la difficulté du jeu, mais finalement c'est bien plus agréable de se balader avec un compagnon qui balance quelques phrases pour simuler une conversation, donner son point de vue sur l'environnement etc...



Oui le jeu est plutôt facile (avec les compagnons), mais au bout d'un moment faut arrêter de réclamer toujours plus de difficulté, surtout quand le jeu te propose autant de façons d'aborder le jeu. (désactive le compagnon et c'est déjà bien plus dur)



La progression du jeu est bien plus agréable, on est plus proche du jeu d'aventure que du die and retry.

Les raid d'ennemis, ca c'est une bonne idée, et ca rend le jeu tout aussi dur qu'un dark souls.



Et pour finir, niveau narration, on est loin devant tout les dark souls. C'est émouvant, y'a des cinématiques qui font avancer l'histoire, y'a même quelques scènes de combat, c'est compréhensible dans l'ensemble, l'idée des souvenirs est juste géniale et permet de s'attacher à chaque compagnon. Non franchement je suis bluffé par cette façon de raconter l'histoire, et la musique OMG...



Non je comprends pas qu'on prenne ce jeu pour un sous dark souls, alors qu'il apporte sa vision vraiment différente du genre et qu'il se contente pas de proposer toujours la même chose (coucou elden ring)