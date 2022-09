C'est le genre d'info que tu vérifies toi-même sur différents sites tellement c'est invraisembable, mais oui les serveurs d'Overwatch 1 vont officiellement fermer pour la sortie d'Overwatch 2, le 2 octobre prochain. Il me semblait pourtant qu'au départ il n'y avait pas de soucis à laisser les gens jouer à Overwatch 1. L'info vient de Jon Spector le commercial lead du jeu, en interview à Eurogamer.Faut préciser aussi que tout ceux qui ont Overwatch 1 pourront migrer sur Overwatch 2 (qui sera F2P pour rappel) et garder leur progressions/cosmétiques "telle une mise à jour Windows", donc en théorie ça devrait bien se passer, il y aura juste quelques heures d'attentes avant Overwatch 2 qui sort officiellement le 4 octobre. Donc pour tout ceux qui ne voudront pas être forcé de passer à Overwatch 2, le 2 octobre c'est votre dernier jour pour jouer à Overwatch en ligne.La seule perte dans l'histoire, et on le savait déjà depuis l'ère Kaplan il me semble, étant les map de type assaut qui ne seront plus jouables dans Overwatch 2 avant d'être refaite pour les autres modes s'ils font ça dans le future.