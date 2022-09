Après avoir marqué l'histoire du STR avec Warcraft et Starcraft, celle du MMO avec WOW et celle du jeu de cartes avec Hearthstone.(Et rien marquer du tout dans celle des MOBO avec Heroes of Strorm)Blizzard semble décide a gagner le concourt de l'editeur qui arrivera a creuse le 1 er au centre de la Terre, avec des extensions pas top de WOW, l'Excellent Remaster de Warcraft 3 (Trololololo) et la License Diablo qui a perdu toute son aura.On va donc creuser encore plus avec l'EP IV.J'ai hate de voir a quel sauce on va se faire manger.