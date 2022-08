The Sandman une nouvelle série Netflix assez discrete qui est sortit début aout. Une adaptation du comics du même nom.N'ayant pas lu le comics j'étais plutôt intrigué par les trailers et du synopsis. The Sandman made in Netflix est composé de 2 intrigues différentes avec des liens entre elle.Agréablement surpris par les premiers épisodes avec de bon effet spéciaux et de bon personnage. La première partit s'en sort plutôt bien et progresse assez vite peut être trop vite a mon gout. Avec plus de développement elle aurais pu s'en doute faire une saison.La deuxième partit quand à elle est très inégal et trop longue , des sous intrigues s'entremêle avec d'autres sous intrigue et ça à tendance à devenir très ennuyeux avec beaucoup de perso secondaire.La série aurais pu être mieux sans tt ce bordel made in Netflix et je pense que là c'est une overdose comme j'en avais jamais vu.A partir de l'épisode 5 ça part un peu dans tt les sens , cela devient ennuyeux avec des phases de dialogue qui dure trop longtemps. Dur d'arriver au dernier épisode pour ma part.