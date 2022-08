Salut !Alors, la démode de cette nouvelle IP de chez SE et Lancarse est sortie depuis quelques jours. Elle est plutôt riche, longue, et intéressante à plusieurs égards !Est-ce que vous l'avez faîtes ?Vous en pensez quoi ?Petite surprise en vue, même si ce sera assez classique comme jeu ?Vous l'attendiez ce jeu, ou, comme moi, vous l'aviez oublié ?

Who likes this ?

posted the 08/13/2022 at 11:12 AM by sephrius