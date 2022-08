20/ Erica (ps4)

19/ nex machina (ps4)

18/ shader part of me (ps4)

17/ call of the sea (ps4)

16/ Superliminal (ps4)

15/ Mario bowser fury (switch)

14/ Day of the tentacle remastered (psvita)

13/ injustice 2 (ps4)

12/ mk11 (ps5)

11/ Shadow of the tomb raider ( ps4 sur ps5)

10/pedestrian (ps4)

9/ Layer of fear ( ps4)

8/ Le dlc de youffie de final fantasy vii remake intergrade (ps5)

7/ Disco élysium (ps4)

6/ Resident evil 7 (psvr)

5/ kena, bridge of the spirit (ps5)

4/ 12 minutes (pc)

3/ There is no game: wrong dimension (pc)

2/ Astro bot (ps5)

1/ DLC echo of the eyes (ps4)

Zelda twilight princess (wiiu)

Final fantasy10HD ( ps4)

Virtua fighter 5 Final showdown ( ps4)

Bonsoir à tous,il est 6h20 je sais il est tard ( ou tôt) mais j'avais vraiment envie de boucler ce top qui traine depuis fin 2020.Année 2021 riche en jeux que je regarde rétrospectivement avec de la grande qualité.20 jeux finis, c'est plus que l'an dernier qui était au nombre de 15.Allez on y vaAvide de nouvelles expériences dans le JV, Erica était un jeu que je voulais tester. J’ai découvert un jeu video en FMV comme dans les années 90, jouable avec un smartphone ou non. Ce que j’ai fais d’ailleurs, j’ai joué au jeu avec l’application sur android. Et au final, ça veut se démarquer avec une nouvelle expérience mais c’est extrêmement chiant à faire. Histoire pas bonne du tout. C’est un donc un jeu mauvais pour ma part.Un jeu de housemarque que je voulais faire pendant la période de sortie de the returnal. J’avais bien aimé Super Stardust HD et resogun.Au final nex machina est un bon jeu arcade à l’ancienne, au scoring. Et il est bien joli. Je me suis éclaté quelques soirées sur ce jeu.C’est bon jeu puzzle à double gameplay. On y dirige une fille dans un gameplay 3d que l’on peut switcher vers un gameplay 2d à la zelda link between world en plus poussé. L’ost m’a bien plu, elle est composée de deux pistes pour chaque perso qui change à chaque switch. Bonne direction artistique. Mais je trouve l’histoire moyenne, qui sert vraiment de prétexte et veut essayer de péter plus haut que les mouches.Ce jeu est un first person walker. Et ça faisait un moment que je n’en avais pas fait. C’est le genre de jeu idéal à faire entre deux gros jeux car il n’y a pas à se prendre la tête et c’est en général pas très difficile. Je dois dire que dans son genre il est pas mal fait. Il est bien réalisé avec de beau graphismes, une belle bande son et une bonne narration “vidéoludique”.L’histoire nous met dans la peau d’une femme à la recherche de son marie perdue dans une expéditions sur une iles exotiques, le tout dans une ambiance aux époques d’Alan Quaterman, C’est un jeu plutôt long d’ailleurs avec une histoire qui se suit. Comme dit plus haut, c’est bien narré avec aucune autre présence que celle du perso principal mais l’histoire ne se raconte qu’avec les décors, les énigmes et les commentaires de l’héroine.Bon jeu de puzzle, bon mais sans plus. Quelques fulgurance dans la gestion des effets d’optique.J’ai pris ce jeu comme un petit bonus de mario 3d avec des petits challenge mais pas long du tout. C’est vraiment une carotte pour faire racheter un jeu wiiu.Ce jeu reste un bon mario avec l’idée de bowser qui s’énerve, c’est sympa, c’est mario. Mais ce n’est pas mémorable pour un mario.Day of the tentacle est un jeu que je voulais faire depuis un long moment, ne serais ce pour la culture général. J’ai trouvé un jeu lucas art dans sa forme la plus classique avec un seul environnement décliné en trois époque interdépendantes. Les énigme farfelues sont toujours présentes. Bon moment de jeu fait sur vita en plus.Sympathique jeu de combat avec un vrai contenu solo avec un gros focus sur l’histoire. Bien que je la trouve moins intéressante que le premier opus, elle se tient quand même pour une histoire de superheroe. Et très honnêtement, je n’ai fais le jeu qu’uniquement pour le mode histoire qui est énorme pour un jeu de combat. En revanche, je suis passé à côté du cœur du jeu à savoir le jeu de combat, je l’ai juste effleuré, pas poncé du tout, un peu comme un call of duty.Super bon jeu de combat, avec une histoire bien foutu et bien amené ce qui va laisser prétexte à jouer les perso issus de l’univers parallèle initié par mk9 et vieillis par le temps et ceux du passé donc un peu avant mortal kombat 1. Le gameplay est bien foutu, les graphismes et la réalisation sont excellentes. Et cerise sur le gâteau, l’ajout du dlc qui rajoute une suite à l’histoire et qui termine l’histoire sur une remise à plat totale pour le prochain opus.Suite des aventures de Lara Croft, initié depuis le reboot de Tomb raider. Suite en terme d’histoire avec une Lara vs les trinitaire, suite en terme de gameplay car copie parfaite du concept trouvé par rise of the tomb raider qui est une copie de tomb raider.Ici, après l’ile japonaise glauque, après les décors russes enneigées, place à la jungle de la foret amazonienne et des mystères inca.Cet opus reprends tout, avec les petits ajouts des opus précédents, monde semi ouvert, village ouvert, tombeau facultatif, progression linéaire spectaculaire, survie, arme a upgrader.Mais cet opus a conscience qu’il ne faut pas rivaliser avec Uncharted, du coup, shadow se détache un peu plus du « no, no, no, no » et accepte un peu plus son concept de tombeau facultatif, qui est sa grande force.Moins d’action, moins de paramilitaire mais ajout de survie, de camouflage, d’infiltration. Ce qui rends même les phases d’action plus agréables. « les coulée de boue ».Il reprends aussi les défauts du premier, gameplay daté, objectif secondaire trop nombreux, ce qui le rend moyen de base.Mais cet opus ne fait pas les mêmes erreur du précèdent (rise ) en se concentrant sur ces valeurs à elle qu’eidos a du découvrir.Le dlc le prouve bien en ne proposant que des tombeau supplémentaires et c’est là le coté le plus plaisant du jeu d’ailleurs. La véritable essence de tomb raider.Il est clair qu’un reboot ne tenir compte uniquement de ces forces làAu final, une surprise pour un jeu que je considérais comme moyen chiant et qui se révèle moyen bon. Une note d’espoir pour l’avenir de la serieJeu de puzzle que j’ai apprécié par son concept, son ost superbe avec un twist de fin excellent.J’ai eu une bonne dose et c’est de la bonne dans son genre.Il fait peur ce jeu dis donc. Ca met l’ambiance au début, pose ses bases, on se balade et puis “bam” c’est partie dans les sursauts. Surtout que ce jeu joue bien dans les phases du “ je regarde là, y a rien , je regarde ailleurs, rien, je reviens par là et AAAAAAAHHHHH”Super jeu qui joue super bien sur son ambiance. J’ai encore la musique en tête à l’écriture de cet article.Ce contenu ajoute d’une aventure parallèle aux évènements principaux de final fantasy 7 remake narrant les aventures de youffie à Midgar. Car oui, youffie pouvait être à Midgar durant début de ff7. Ce contenu demeure sympa, j’ai retrouvé le gameplay cool de ff7 remake, son ambiance et son ost.Parlons en de l’OST, ce dlc me conforte sur l’ost de final fantasy 7 remake. C’est sublime. Rien qu’à repenser au chapitre 2 avec tout un passage au saxo qui évolue en fonction des combat mais en plus sa gamme s’enrichie pendant notre progression dans ce niveau. Ca fait “boum” dans mon cerveau. Et puis les remix, franchement…. Le theme de Youffie complètement refait et mémorable. Définitivement un sans faute concernant l’ost.Ce dlc aurait pu classé plus haut dans mon top mais il pèche par sa faible durée de vie et son côté recyclage/couloir. Et puis l’histoire ne vole pas si haut que ça. Il faut bien de toutes façons sous peine de rendre les choses encore plus incohérentes.Mais vivement la suite, ff7 rebirthTrès étrange jeu que je ne sais comment le qualifier tellement il prend beaucoup aux classiques jeux de rôle en livre de donjon et dragon.Avec la création du perso, les caractéristiques à distribuer entre pas mal de compétences, les jets de dés qui seront influencé par les compétences, les idées à intégrer libérant des phases de dialogue, l'aspect jeu d’aventure, l’histoire, la narration, le décor, l’univers, les thèmes très adultes, on sent que c’est un jeu de l'Europe de l’est. Ca met les pieds dans le plat sans tourner autour.Enormément de lecture, excellent jeu livre de chevet.Un peu ennuyant vers la fin. Je pensais aussi avoir affaire à beaucoup plus de décors mais cantonné à un environnement, un quartier.Ost bonne, surtout celle de l’introspection.Enfin fini.Resident evil 7 est pour ma part un reboot de la licence avec un retour du thème initial: la maison hantée, truffé de pièges et de monstres en tout genres, exploré par un simple protagoniste le joueur. Et ici, le thème n’est pas le manoir au milieu d’une forêt mais une maison familiale dégueulasse digne de la colline à des yeux au fin fond du bayou. Autre fait notable, les antagonistes sont vite connu d’office avec un chapitrage et un thème précis pour chaque personnages. Le Mr X est ici Jack dans une inspiration vendredi 13, une inspiration saw avec la partie Lucas ou une ambiance à la dark water dans la partie bateau. C’est donc pour moi un bon reboot avec le 2 tiers du jeu excellent. Le dernier tiers est moyen par contre car capcom retombe dans les travers de labo pharmaceutique et de vouloir recoller à tout prix avec le reste de la saga. La prise de risque avec le choix de la vue à la 1ere personne est sympa. Mais c’est sublimé avec la VR qui permet une meilleure appréciation des distances et des volumes. Tout d’un coup, jack devient effrayant, sa grande taille nous saute aux yeux. Et jamais les visages ont été aussi proches de nous. A noter, une bonne gestion de la peur et un audio au casque excellent. J’ai failli oublier de dire que la visée se fait par l’orientation du casque, ce qui rend la chose plus immersive.A faire au PSVR pour les 2/3 du jeu, une fois dans la phase “ je mitraille tout” , j’ai joué en normal.Une véritable surprise. Je m’attendais à un petit jeux indépendant, j’ai finalement joué à un bon jeu calibré AA. Le jeu est déjà super beau avec une superbe direction artistique. La musique du jeu est incroyable et le gameplay est efficace.Donc sur la forme, c’est un film d’animation qu’on peut voir au cinéma.Sur le fond, ça peut pêcher car ça n’innove pas. Le gameplay est assez proche d’un zelda 3d quand on y réfléchi. Mais ce que kena fait, il le fait bien. A noté la gestion des Rot qui change un peu de la routine et aussi, et c’est le plus surprenant, sa difficulté. Et donc je pensais avoir un petit jeu détente à faire en deux deux, je me suis retrouvé avec un jeu magnifique, complet et avec du challenge.Pour un premier jeu de studio, whaou.Alors c’est simple, j’ai téléchargé ce jeu en début de soirée, j’ai décidé de le tester un peu et je me suis retrouvé à faire une nuit blanche pour le finir. Quand un jeu me prend mon attention à ce point là, c’est qu’il y a quelque chose de spécial. Ce jeu est point n click comme dans l’ancien temps avec une patte artistique et un choix de mise en scène original.Un jeu sur une boucle temporelle avec un jeu qui va jusqu’au bout du concept, on ne sait pas quand le jeu se termine. Excellent. La musique énorme. Une narration excellente.Ce jeu est un véritable coup de cœur. Excellente surprise. Le jeu est ultra drôle et bourré de références. Parti d’un concept initial “there is no game”, cette petite expérience a tellement plu que le développeur a décider d’en faire un jeu et ça va loin dans le délire, trèèèèèès loin.Je n’ai rien d’autre à dire, une tuerie.Le meilleur jeu de la ps5 pour le moment, un condensé d’idée avec le dualsense et de bonne humeur. Jeu au poil d’un point de vue gameplay, une vraie vitrine et plus que ça, ça parle à tous les fan de la marque playstation. Les clins d’œil sont nombreux. Excellent, je m’incline. Et y a pas eu mieux pour le moment.Qui aurait cru qu’un simple dlc tiendrait la première position de mon top? J’ai beau retourner le problème mais le fait est que ce contenu supplémentaire au jeu The outer wild est celui qui m’a le plus marqué cette année 2021. Déjà que le jeu de base est tout simplement génialissime mais ce dlc m’a donné une bonne dose de rabe et une bonne en plus. C’est tout simple Outer Wild: echo of the eye est le jeu qui a pris mon esprit pendant 2 bonnes semaines, il est ce jeu qui hante mes pensées matin, midi et soir, le jeu que je m’empresse de faire dès le retour de maison. Ce contenu rajoute en fait un nouvel environnement au sein de la galaxy outer wild et quel environnement… Répondant au nom de « l’étranger » , cette nouvelle planète possède ses propres règles, son propre éco système, ses propres évènements et ses propres mystères. La découverte est bluffante. Accessible dès le début avec les premiers indices au musée d’atrebois. C’est presque un nouveau jeu donnant une bonne dizaine d’heures, jusqu’à 20h de plaisir supplémentaire.Outer wild est un basé sur le savoir, tout est à porté de main, il faut juste comprendre. Une fois le jeu terminé, dur de retrouver un plaisir. Le dlc apporte une nouvelle dose de challenge.A noter l’ajout d’une thématique angoissante qui rend l’univers encore plus mémorable. Une option est d’ailleurs disponible pour baisser ce caractère angoissant. Personnellement j’ai dû y avoir recours vers la fin, j’en pouvais plus de cette sensation de curiosité et d’angoisse. Le fait d’avoir peur d’avancer mais de devoir le faire car tu veux savoir.WhaouAvec ce dlc qui s’implante intelligement au sein du jeu le sous titre du jeu prend un tout autre sens et forme finalement un tout.Au final, ce jeu est un chef d’œuvre intemporel. Un des meilleur jeu de la génération. J’en reviens toujours pas de l’existence de ce jeu.C’est désormais le meilleur zelda 3d que j’ai fais pour le moment. Meilleur scénarisation combiné à la structure classique d’un zelda. J’ai surtout apprécié la très bonne gestion des donjons qui s’implante super bien au rythme du jeu.Ce jeu avait été, à l’époque de sa sortie , assez décrié. Je ne comprends pas aujourd’hui, je le trouve meilleur que wind waker, voir même ocarina of time.Le seul défaut reste son thème dark, qui est peut être un peu trop dark.FF que j’ai refais avec mes enfants. Ce FF est toujours aussi bien. C’est fou les thèmes abordés comme la mort symbolisé par Sin, les esprits. Ce FF est l’un des plus macabre. Le theme de la religion est aussi abordé avec le culte de Yu Yevon et de tout son lot d’interrogation.L’histoire de ce jeu est vraiment prenante et son système de combat est super intéressant.La fin de ce jeu reste l’une des meilleures fin vu dans un jeu vidéo, il faudrait que j’en parle plus précisément un jour.J’ai pu me refaire de nouvelles partie avec cette nouvelle version. VF5 est toujours aussi top. Il ne manquait plus que lui avant de dire que la génération ps4 est l’une des meilleure gen pour le jeu de baston.