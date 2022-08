Bonjour à tous,



Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des pubs sur YouTube avec des gars qui vous proposent de vous inscrire pour participer à une conférence afin de connaître des techniques pour gagner parfois jusqu'à 10 000 euros/mois en 4 mois pour les plus investis. Comme ça ne coûte rien et que ça faisait plusieurs fois que je voyais ce genre de pubs, j'ai eu l'occasion hier d'y participer et j'ai découvert Shopify. Est-ce quelqu'un l'a déjà utilisé et pourrait en dire un peu plus car il n'y a pas bcp de retours par les utilisateurs.