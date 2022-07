Magical girl

Après avoir présenté les titres méritant A dans les meilleurs magical girls,Maintenant, on s'attaque aux titres méritant S. Autant le dire, on arrive à des titres que tout fans d'anime (ou de DA) devrait avoir vu car ce sont d'excellent titres en général (pas juste magical girl) mais aussi souvent des titres qui on été majeurs.Et on y va donc, du moins bon au meilleur:Star Butterfly ou Star vs the Forces of Evil en anglais est une série de magical girl de Disney sorti à la suite de Gravity Falls.Comme cette dernière, malgré son humour déjanté et son design cartoonesques, on est face à une série pensé pour les plus de 12 ans avec un humour souvent rempli de références pas toujours simple à repérer mais aussi certaines thématiques et développements plus sombre qu'il n'y parait.Conçu par de vrai fans d'animation qui ont grandi avec Sailormoon, Dragonball, Magic Knight Rayearth ou Utena qui les ont inspirés, ils ont aussi pioché dans les production occidentales comme Scott Pilgrim et Buffy et ça se ressent.Star Butterfly est non seulement un des meilleur magical girl existant, mais aussi une meilleures série animée occidentale de la decennie et même unes des meilleur série d'animation des 5 dernières années tout court.C'est une série à voir et c'est tout.Magic Knight Rayearth (en anime du moins) est typiquement le magical girl qui pourra plaire à ceux qui n'aime pas le genre tant l'aspect magical Girl est en retrait.La série est avant tout un Isekai des années 90 qui a plus d'un proto Escaflowne avec une ambiance rappellant les RPG 32 bits(particulièrement Lunar et Grandia) que d'un magical girl.Les heroines recoivent bien chacune un pouvoir magique (Eau, feu et Vent), et ont une transformation.Mais tout cela prend la forme d'arme et d'armure de RPG (au point qu'il faille recolter du Mithril et rencontrer un forgeron pour les upgrader), le titre étant cross media avec Sega qui avait fait de la licence un des fer de lance RPG de sa gamegear et du début de la Saturn (au point d'annuler Phantasy Star V au profit du jeu Saturn).Tout comme Escaflowne, la série joue aussi la carte du Mecha typé Fantasy.Si on rajoute à ça la maitrise de Clamp qui n'ont quasiment jamais raté un titre c'est sans surprise qu'on a non seulement un des meilleur Isekai, un très bon anime d'heroic fantasy et un des magical girl les plus accessible et dépaysant.Oui, je sais, j'ai déjà mis WITCH dans les A, mais c'était pour la série animée.La BD WITCH est surement une de mes série de BD occidentale favorite, c'est après "la Jeunesse de Picsou" celle que je relis le plus souvent. Le dessin y est très souvent somptueux, le mix manga/disney fonctionne juste à merveille, les intrigues sont variée et intriguantes(surtout lors des 5 premières saisons), le rythme niquel. C'est beaucoup plus original que n'importe quel magical girl japonais, le côté action et les personnages à la Buffy feront que ça pourra plaire aux garçons (et ceux qui accrocheront au style Graphique pourront se tourner vers SkyDoll et Ekho des production plus sombres et sexy des auteurs).Si la série est le magical girl papier le plus vendu au monde (dépassant Sailormoon de plus de 15 millions et qui pendant son age d'or se vendait plus au monde que One Piece actuellement et étant entre 2002 et 2006 dans le top 4 des revues les plus distribué au monde derrière Elle, Cosmopolitain et le Reader Digest) et a lancé toute une génération d'artiste, il y a une raison.Ne pas au moins essayer WITCH, c'est comme ne pas regarder au moins un episode de My Little Pony:Friendship is Magic c'est faire l'impasse sur l'un des plus gros phenomène de sa decennie.Surement après Sailormoon La magical girl japonaise la plus connue à l'étranger. la magical girl de Clamp, copié sans arret que ce soit par Nanoha, Shugo Chara ou Prisma Ilya, mais jamais égalée, loin de là.Sakura est surement un des meilleur manga de Clamp et leur plus influent (au point qu'elles ont réutilisés les persos principaux du manga dans Tsubasa Reservoir Chronicles), dessinée avec soin, mignon, drôle bien écrit, assez subtil et beneficiant d'une adaptation de telle qualité qu'elle n'a pas pris une ride (on peut enchainer la série de 1999 et l'adaptation de sa suite sortie en 2017 et croire qu'il y a eu que 3/4 ans entre les 2 séries).Adaptation qui a d'ailleurs est (comme dans le cas de Magic Knight Rayearth) directement scenarisé par la scenariste du manga.2 video qui montrent chacune 1 des meilleur aspect de SakuraAttention Chef d'oeuvre!!Oubliez Madoka quand on vous parle de deconstruction du genre Magical Girl. Madoka n'est clairement pas subtil dans son approche manque de vraies connaissances du sujet et ne va pas au fond des choses.Et surtout, Madoka est passé 8 ans après Princess Tutu qui avait déjà tout fait à la perfection.Réalisé et conçu par(Sailormoon Saison 1, Doremi et maintenant Hugtto Precure) qui connait son sujet, emprunt des conte de fées(ceux d'origine, pas les version édulcorées de disney), de la musique classique et du ballet, Princess Tutu est un pur conte de fée à l'ancienne bénéficiant d'une réalisation qui rappellera un peu du Tim Burton ou du Terry Gilliams.La série est sombre et mature, mais suffisamment subtile pour toucher aussi un jeune public qui aura de bonnes leçons de vies, il y a beaucoup d'humour et de poésie, du drame, une intrigue qui va au fond des choses et une réalisation et une bande son du feu de dieu.Je n'en n'ai pas parlé dans ma tierlist car la série n'est que de loin un magical girl, mais c'est un tel bijou que Je ne pouvais pas passer à côté.réalisation, chara design et animation de folie, slice of life et personnages de qualité, fable sur la famille de grande classe, réécriture du concept d'Alice au pays des merveille pleine de folie et quelques combats qui petent la classe.Le Majokko ultime, la magical girl de Miyasaki et comme tout ce qu'il touche, le film est un bijou de bout en bout sur tout les points.Rarement un titre a eu une telle qualité de slice of life et un recit initiatique aussi bon sur une histoire si simple. L'animation est à pleurer, la musique charmante...