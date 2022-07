Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une rétrospective non-exaustive des principaux épisodes de la saga Final Fantasy.Je vous invite à nous dire en commentaire quel est votre épisode préféré et pourquoi.Pour chaque épisode, je vous propose un lien vers les avis de la communauté Gameforever. Vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice en y déposant vos propres avis : il suffit de s'inscrire !Bonne lecture.- FINAL FANTASY V (SNES)https://www.gameforever.fr/final-fantasy-tactics-7460.php- FINAL FANTASY X (PS2)https://www.gameforever.fr/final-fantasy-x-x-2-hd-remaster-9385.php- FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS (Wii)https://www.gameforever.fr/final-fantasy-crystal-chronicles-the-crystal-bearers-10103.php- LIGHTNING RETURNS - FINAL FANTASY XIII (PS3/360)https://www.gameforever.fr/lightning-returns-final-fantasy-xiii-9594.phphttps://www.gameforever.fr/final-fantasy-xiv-11908.php