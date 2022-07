Anime

Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais en même temps que l'annonce de la saison 2, le staff a montré un long making of sur la création de la série.C'est là qu'on voit (n'en deplaise à certain) le travail par rapport à un paquet de série 3D à la TV.Par exemple, la video montre que (pour la version US) les animations du visages ont été animés en faisant de la syncro labiale avec le doublage, que chaque personnage a plus de 70 animations faciales ou encore qu'il y a un travail énorme sur tout ce qui est lumière sur les armures d'or qui ne sont pas positionnée de façon automatique mais manuellement avec des dizaines de facteur différents.et que même la lumière automatique appliqués à l'image par dessus se fait en pas moins de 30 étapes différentes.Autant le dire tout de suite, ce n'est pas le cas sur la grande majorité des série 3D existantes( y compris chez disney qui ne fait ça que sur ses films) et absolument pas sur les série 2D (où il y a maximum 3 étapes de lumière)