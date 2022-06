Le retour de Bleach à sonné ! En plus d'un nouveau trailer ce Week end à l'occasion de l'anime Expo , le trailer devrait être disponible ce dimanche 3 juillet ( heure française)Une avant première sera également organisé le 11 septembre prochain avec les 2 premiers épisodes mais également la présence de Tite Kubo ainsi que les voix de Ichigo et de Rukia.

posted the 06/29/2022 at 03:23 PM by yanissou