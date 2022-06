Divers

Hop ! Une petite question, j’avais parlé un peu de Plex la dernière fois et j’avais déjà trouver frustrant le système de classement des séries liés aux agents comme TVDB, qui ne permet aucune liberté (par exp insérer manuellement un épisode bonus, un film, oav, etc… en plein milieu d’une série), je me servais donc pour les séries et les animés des catégories « autres vidéo », qui permet un affichage classique par dossier… mais sans aucunes métadonnéesAujourd’hui j’ai du prendre infuse pro pour pouvoir lire un film en Dolby Vision, ça marche bien, la bibliothèque des films affiche toutes les infos, c’est même plus sympa que Plex, mais le problème c’est que dans Autres (les Séries et Animés), tous les fichiers apparaissent à la suite par ordre alphabétique, impossible de dire a infuse d’afficher les dossiers que j’ai dans ma bibliothèque sur le PC… Bref c’est Plex qui fout la merde et infuse comprendre pas comment reclasser par dossier.Alors ma question, j’ai cherché sur le web, mais je n’ai rien trouvé, ou je n’ai rien capté, comment faire un partage de dossiers de mon PC (sous Windows 11) vers infuse (Apple TV) sans passer par Plex, en direct quoi, dans les paramètres d’infuse je vois la possibilité de partages SMB, NFS, WebDAV, FTP, SFTP ??? Voila si qq peut m’expliquer simplement, ou me conseiller un tuto/videoMerci !