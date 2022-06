Des tortues, des pizzas, New York, le Foot clan, de la baston, de la 2D... Tous les ingrédients sont réunis pour enfin donner un véritable héritier à l'honorable Turtles in Time paru en 1991. Car oui, bien que les Tortues Ninjas soit une série iconique ayant traversé les générations, cela faisait bien longtemps qu'aucun jeu vidéo siglé TMNT ne fut digne d'intérêt.Et il aura donc fallu attendre 2022 pour que les p'tits gars de chez Tribute Games nous pondent cette merveille de beat'em all ! Une réalisation 2D de toute beauté, une animation des plus remarquable, un gameplay aux possibilités nombreuses, une bande-son quasi-parfaite, des interactions avec le décor, du combo à gogo, de l'humour et du fan-service brillant...Voilà ce que vous offrira ce soft.Ce Shredder's Revenge est également pourvu d'un mode "Histoire" qui offre une vraie plus-value par rapport au mode "Arcade". Seul petit bémol : ses parties en multi (jusqu'à 6 joueurs !), qui sont assez bordéliques...Pour le reste, je n'aurais pas assez de mots pour dire tout le bien que je pense concernant ce jeu. Si vous aimez le genre et les Tortues Ninjas, vous n'avez qu'une chose à faire : Achetez-le !!