One Piece en pause pendant un mois



L’Arc Pays des Wa (Wano) touche à sa fin. Après 144 chapitres pleins de tensions, de combats et de révélations, le manga est prêt à passer à autre chose. Et justement, ce sont les choses sérieuses qui vont commencer après la parution du chapitre 1053. Pour préparer le nouvel arc du manga et la saga finale, One Piece sera en pause pendant un mois.



Pas de scans, pas de chapitres à se mettre sous la dent du 27 juin au 25 juillet prochain. Eiichiro Oda a en effet besoin de temps pour se reposer et pour attaquer l’arc final du manga.