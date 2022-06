Demain à 21h, Bend Studio va organiser un livestream avec quelques développeurs pour présenter le nouveau logo du studio américain : "It's time for a new look". Il n'y aura aucun mot sur la nouvelle licence en cours de développement.Certaines rumeurs sous-entendent qu'il pourrait s'agir d'un jeu d'action-infiltration dans un monde ouvert fusionnant du Hitman et du Metal Gear Solid avec des lieux pleins de détails. Du multijoueur et de la coopération en ligne seraient également au rendez-vous. Wait and See.