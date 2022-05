Décidément... Le lore d'Assassin's Creed est de plus en plus bordélique avec le temps et les fans doivent s'accrocher pour essayer de comprendre dans quelle direction veut aller les équipes d'Ubisoft. A cause du transmédia, ces dernières ont la mauvaise habitude de conclure des arcs narratifs importants sans réellement prévenir les joueurs.Ainsi, après avoir refermé la page Junon dans les comics Assassin's Creed : Uprising avec une mort ridicule, Ubisoft a trouvé utile de révéler comment Loki a tué Baldr, le fils d'Odin, dans les comics Assassin's Creed : Forgotten Myths au lieu de l'intégrer dans Assassin's Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök... La scénario aurait été plus intéressant, en plus de relever le niveau honteux de l'extension vendue comme la plus importante de la licence...