Voilà je fais un article pour exprimer ma deception sur les 20 ans de Final Fantasy XI qui ont eu lieu dans l’indifférence totale sans annonce de taille de SquareEnix.



Et si je suis réellement déçu, c'est que non seulement le staff avait teasé quelque chose de gros pour les 20 ans de la série il y a 2 ans, mais en plus que FFXI est loin d'être déserté par les joueurs pour un jeu de son age.



Alors certes, on a depuis un an un contenu scenarisé régulier, depuis 6 mois, un moyen d'augmenter son subjob au niveau du job principal et l'introduction de nouvelles armes endgame pour l'an prochain.



Le problème, c'est que tout ce contenu est superficiel.



Le contenu scenarisé se limite à des mini histoires sur les personnages déjà existants et augmenter le subjob et les nouvelles armes ne sert pas à grand chose si il n'y a pas de contenu necessitant leur utilisation.



Et à côté de ça, le jeu a de nombreux aspects qui ont été cassé par les diverses MAJ simplifiant le jeu.



La plupart des Raid pre level 99 se terminent en 2 minutes. En absence de level cap(qui avait été viré avant l'arrivé des Alter Ego), la plupart des boss sont devenu des blagues, d'autant plus qu'avec le gain d'XP actuel, notre personnage progresse trop vite en XP par rapport aux ennemis rencontrés.



Le systeme de Trust offrant 2 à 3 fois plus d'XP aux joueurs solotant, le multijoueur est quasi mort et plus personne n'utilisent le compagnon d'aventure (qui offrait un PNJ allié personnalisable) car plus difficile à augmenter et monter.



Systeme de Trust qui d'ailleurs a fait disparaitre avant le très haut level une des caracteristiques les plus unique du systeme de combat du jeu, les Skill chain et Magic Burst (qui ont inspiré les impulsions et fusion de FF12).



Et interrogé sur ces faiblesses, le staff a declaré n'avoir aucune intention de les corriger tout comme ils ont déclaré n'avoir aucune intention de faire une mise à jour graphique du jeu avec des texture HD (pourtant facile à faire vu que des en ont fait) ni de serveur classique (alors que tout les jeu de son age encore actif en ont et que en dehors de WOW, ils ont tous moins de joueurs payant que FFXI).



Alors, oui, FFXI est encore developpé avec des outils PS2, mais si un petit groupe de fan ont put developper des serveur privés classiques, des texture HD et même une UI personnalisé, sortir les outils PS2 comme excuses, c'est fallacieux.



Le problème c'est plutôt que Squareenix n'a pas envie d'investir dans le jeu.

D'abord il y a Naoki Yoshida(chef de l'équipe en charge du XI actuellement) et sa vision du MMORPG aux antipodes de FFXI qui a déjà declaré que si il respectait les MMORPG sorti avant WOW pour ce qu'ils avaient apporté à l'histoire, il ne les trouvaient pas foncièrement bon et qu'il a conseillé le producteur et le réalisateur actuel pour enlever du jeu tout le contenu multijoueur avant le end game ainsi que tout le contenu complexe aussi avant l'endgame pour que n'importe quel joueur puisse profiter de l'histoire.



Et donc automatiquement, réparer le jeu, le rendrais un peu plus difficile (enfin bon, réintroduire des level cap sur les zones permettrait juste d'eviter des abus). Revenir à quelque chose de plus proche de ce qu'était le jeu dans le passé est donc une aberration pour lui(et les raid qui ne fonctionnent plus sont souvent des contenus qui étaient difficile)



Mais je pense que le problème viens aussi de SquareEnix, vu le traitement honteux de leur remasters, pourquoi ce serait different pour FFXI (quand bien même le jeu rapporte 1 million de dollars par mois), surtout qu'il reste le risque qu'un FFXI modernisé ou classique vole des joueurs à FFXIV (chose qui s'est passé pendant les premières années de A Realm Reborn).



Enfin, au final, quel qu'en soit la raison, on a un jeu qui a encore beaucoup de joueurs (entre 75000 et 120000 selon les mois) qui vie avec uniquement des mise en jours creuses et qui est davantage laissé à l'abandon que ses contemporains.



J'ai beau toujours adoré FFXI, à l'heure actuelle, je ne le conseillerai qu'aux joueurs cherchant un (très bon) JRPG Solo et je lui conseillerai un tuto pour pas progresser trop vite et installer des Mod.

d'ailleurs le jeu est actuellement à 9 € sur steam, il propose un mois d'abo gratuit et soyons franc, en jouant 2 heures par jour, il suffira de payer un mois ou 2 d'abo en plus pour voir tout le contenu scenarisé du jeu.

Bref, pour moins de 35€ vous pouvez avoir un très bon JRPG ayant 150 heures de durée de vie pour la trame principale



Et pour quelqu'un voulant s'essayer au MMORPG FFXI, il reste les serveur privés Eden, Era et Wings. Les serveurs privés restant la seule alternative pour du multijoueur avant le niveau d'equipement 119 (alors oui, pas mal de Raid ne sont pas fonctionnels, mais vu que leurs mécaniques sont cassés sur les serveurs officiel...)