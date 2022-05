Salut !Final Fantasy XII marque un grand renouveau pour la saga FF. Aimer par les uns, détester par les autres, ce FF fait (comme beaucoup) pas mal polémique quand on en parle.Sa musique, en revanche, je n'ai aucune idée de comment elle est perçue. Personnellement, je l'adore, et voici mes musiques favorites de l'opus :Alors, le remplacement (quasi) total de Uematsu pour ce FF, vous avez kiffé ? Ou rien ne vaut le maître ?Sakimoto, vous connaissiez avant de l'entendre sur cet opus ?Globalement, l'OST d'FFXII, c'est comment pour vous ?

posted the 05/25/2022 at 02:19 PM by sephrius