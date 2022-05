Netflix balance un deuxième trailer très court de sa nouvelle série Resident Evil.Si on se demande quel est le rapport avec la licence hormis la présence du logo d'Umbrella Corporation et des monstres cultes de la saga, la série possède cependant des effets spéciaux de très bonnes factures contrairement au dernier film a la limite d'un budget télé film a ce niveau (le chien du parking mais mon dieu...).Si le Grave Digger était honteusement absent dans le Remake de Resident Evil 3 Nemesis en 2020, ça ne sera pas le cas dans la nouvelle série de Netflix, pour le meilleur tout comme le pire...Voici la nouvelle BA :

Who likes this ?

posted the 05/15/2022 at 10:46 AM by marchand2sable