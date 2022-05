(à 1h43min18s)

En général, je suis avec attention tout ce qui est données statistiques, dates, déclarations et autres venant de Nintendo afin de pouvoir anticiper au mieux les prochains moves de l'entreprise.Et pour le coup je dois le dire, je suis presque jaloux d'être passé totalement à coté de l'hypothèse cité dans le titre. C'est Antistar, chroniqueur dans l'émission Les Amiibros qui évoque cette théorie.Et si je reviens dessus, c'est pour rajouter des arguments dans son sens, car même si une présentation reste possible, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont à l'encontre d'un possible ND en Juin:-L'annonce du changement de date et le début de communication assez soutenue sur twitter pour Xenoblade 3 et Splatoon 3, alors qu'assez fréquemment Nintendo commence les communications 1 mois avant la sortie des jeux et il en va de même pour certaines dates.-Fire Emblem Warriors three hopes a aussi eu droit à un trailer sauvage sur Youtube.-Pokémon qui fait souvent l'impasse sur le ND de l'E3 au profit d'un Pokémon Direct, Pokémon Present voir même d'une conférence dédiée quelques jours avant l'évènement.-Mario et les Lapins Spark of hope qui aura droit à son segment lors d'un potentiel Ubisoft Forward, tout comme le premier opus avait été mis en avant lors de la conférence de l'éditeur avec Miyamoto en invité.-Zelda Breath of the Wild 2 officiellement repoussé pour 2023, donc l'urgence d'une présentation se fait moins sentir.-Bayonetta 3 qui n'était apparemment pas prévu pour débarquer avant Octobre, ce qui laisse la possibilité d'une grosse présentation lors d'un ND en Septembre.-L'E3 est officiellement annulé pour cette année tout comme en 2020, et Nintendo pourrait très bien comme il y a 2 ans faire l'impasse sur la période.-Mario Strikers sera sorti depuis quelques jours.-Capcom fait bande à part avec MHR Sunbreak dont le prochain direct est prévu pour le 10 mai.Vous en dites quoi ?