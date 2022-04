Ouvert à un potentiel rachat depuis la dernière reunion avec les actionnaires, l'éditeur français Ubisoft intéresse de manière préliminaire des fonds d'investissement comme KKR & Co (anciennement Kohlberg Kravis Roberts & Co) et Blackstone Group. Pas improbable que la récente SPAC PowerUp Acquisition de Jack Tretton (Sony Computer Entertainment America) et Bruce Hack (Vivendi Games) soit également dans le coup.Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts, et il n'y a aucune certitude que les prétendants fassent une offre officielle. Ubisoft a déclaré dans un communiqué qu'il avait constitué un portefeuille solide et qu'il était idéalement positionné pour tirer parti des opportunités émergentes dans un contexte de croissance rapide du secteur.La famille du président d'Ubisoft, Yves Guillemot, est le principal actionnaire de la société, avec une participation de 15%, selon les données recueillies par Bloomberg. Les actions d'Ubisoft ont chuté de 41% à Paris au cours de l'année écoulée, ce qui lui confère une valeur boursière d'environ 4,8 milliards d'euros (5,2 milliards de dollars).