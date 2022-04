Ce qui n'empêche pas le jeu d'avoir des moments marquants, car Chrono Cross saura étonner celui qui se laisse entraîner dans son monde pour en percer les secrets. Surprenant à plus d'un titre, Cross est unique, et peut plaire ou déplaire. C'est sûrement ça qu'on appelle une œuvre d'art...

Mais il n'y a pas que ça. Certains donjons restent parmi les meilleurs du genre, et le jeu n'oblige jamais au level-up avec un système de progression très bien pensé. Le scénario est d'une immense richesse, même si je conseille tout de même d'avoir fait Chrono Trigger pour comprendre la fin du jeu qui peut s'avérer un peu confuse sans cela.

ll n'y a qu'à voir le soin accordé aux décors, aux personnages, aux boss, ça chatoie comme jamais. L'ambiance maritime et insulaire du jeu m'a enchanté. Et que dire des musiques faites par Yasunori Mitsuda, absolument divines...

C'est assez difficile de commenter une œuvre comme Chrono Cross, qui m'a marqué comme jamais. Il est l'un des derniers représentants de "l'Age d'Or" du RPG japonais, qui s'est prolongé sur PlayStation. Et aussi un des plus beaux jeux de la console avec FF IX.

posted the 04/06/2022 at 01:41 PM by obi69