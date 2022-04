Sega a communiqué sur le collector de Sonic Frontiers dont on attend toujours le trailer de gameplay.Le collector contient un saut de bain "Sonic Frontiers", une Mega Drive "waterproof", une serviette de bain, une Game Gear (pas waterproof) et un canard. Au prix de 32260 yen soit environ 262 dollars.

posted the 04/01/2022 at 01:41 PM by masharu