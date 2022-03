Bonjour,qui a sorti sa console portable, son, qui estet surtout, pourrait il faire??Entre la puissance que peut acquérir des processeurs peu gourmand, et la généralisation aussi du cloud gaming, et des technologies du style DLSS ou FSR, est ce qu'on pourraitpar exemple ??(le seul défaut et qui n'a pas l'air d'évoluer, ce sont les batteries malheureusement...)

Who likes this ?

posted the 03/31/2022 at 12:44 AM by arquion