La raison pour laquelle les pourparlers pour une acquisition ont commencé n'est pas claire, mais des sources ont suggéré que Quantic Dream cherchait à être entièrement acquis depuis que son accord de trois jeux avec Sony a expiré après la sortie de Detroit : Become Human en 2018. Quantic Dream avait approché plusieurs studios/éditeurs différents au fil des ans, en présentant "Project Karma", un jeu d'exploration spatiale, comme son prochain titre phare. En fait, Project Karma serait finalement devenu Star Wars Eclipse, qui a été annoncé en décembre 2021.

Quantic Dream a eu sa part de controverse ces dernières années suite à des allégations pour des problèmes internes, notamment du harcèlement sexuel, du crunch et de la culture de travail toxique. Ces problèmes auraient créé un problème d'embauche pour le studio, avec mon enquête sur Xfire montrant que le studio proposent les mêmes offres d'emploi deux ans après leurs mises en ligne.

Bien que le studio ait connu des controverses, l'annonce de Star Wars Eclipse a apparemment été un tournant en donnant au studio des munitions solides pour poursuivre son désir d'être racheté. NetEase n'est pas étrangé à l'acquisition de studios, la société ayant racheté Grasshopper Manufacture à la fin de l'année dernière. Grasshopper, le studio à l'origine de franchises telles que Killer7, No More Heroes et Lollipop Chainsaw, a décidé de "s'associer sur le long terme grâce à une coopération plus approfondie afin de créer davantage de bons contenus pour les joueurs".

Les personnes au courant du rachat ont déclaré que l'accord actuel entre NetEase et Quantic Dream semble être similaire à celui de Grasshopper, NetEase fournissant le soutien en ressources dont le studio a besoin pour "donner vie à Star Wars Eclipse".

Le journaliste et insider Tom Henderson annonce que le groupe chinois NetEase aurait décidé de racheter 100% des parts de Quantic Dream après avoir injecté plusieurs millions de dollars en 2019 dans le studio français pour mettre la main sur une participation minoritaire. Une annonce devrait avoir lieu durant l'été.